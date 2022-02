Corona auf Sylt : Impfpflicht in Klinik und Heimen: So reagieren Ärzte und Pflegedienste

Am 16. März soll die Impfpflicht im Gesundheits- und Sozialwesen in Kraft treten. Mitarbeiter in der Pflege auf Sylt befürchten unter anderem eine massive Verschärfung des Pflegenotstandes.

Sylt | Im Infektionsschutzgesetz ist verankert, dass die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen bis zum 15. März ihrem Arbeitgeber einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen müssen oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Wird der Nachweis nicht vorgelegt, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Doch seitens der Gesundheitsämter her...

