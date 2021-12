Sylter Lokalsterben geht weiter : Im Frühjahr macht die Bar „Showtime“ in Westerland dicht

Im April 2020 hat Denise Obluda das ehemalige Black & White 2.0 übernommen und daraus die Cocktailbar „Showtime“ gemacht.

Westerland | Am Ende werden es nicht einmal zwei Jahre gewesen sein, die das „Showtime“ in der Norderstraße in Westerland Bestand hatte. Im April 2020 eröffnete Denise Obluda ihre Cocktailbar. Im Frühjahr 2022 soll Schluss sein, „wir peilen den Februar oder März an für die Schließung“, so Obluda gegenüber shz.de. Aus nach nicht mal zwei Jahren Weiterlesen: B...

