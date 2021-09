Neues Hotel in Westerland : Im Dezember eröffnet der Hotel-Neubau „I love Sylt Hotel Terminus“

Rund zwei Jahre nachdem das alte Haus Terminus abgerissen worden war, soll im Dezember ein neue Hotel in der Elisabethstraße eröffnen. Am Donnerstag hatten die Beteiligten in Westerland Richtfest gefeiert.

Sylt | Für Syltfans gibt es bald einen neuen Übernachtungsort in Westerland: Dort, wo in der Elisabethstraße 15 zuvor das Haus Terminus stand, wird am 1. Dezember ein luxuriöser Hotelneubau mit 24 Zimmern eröffnen: „I Love Sylt Hotel Terminus“ lautet der Name des neuen Hotels zwischen Bismarckstraße und Elisabethstraße. Das alte Gebäude war vor zwei Jahren a...

