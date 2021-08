Zoff in Wenningstedt auf Sylt : Illegale Wohnungsnutzung: Bürgermeisterin zeigte Verstöße an, Opposition spricht von Hetze

Bürgermeisterin Katrin Fifeik meldet der Bauaufsicht in Husum 13 illegale Wohnungsnutzungen und sieht sich als Wächterin von Dauerwohnraum. Der Kreis Nordfriesland stellte neun Verstöße fest.

Wenningstedt | Es rumort kräftig in der Gemeinde Wenningstedt, seitdem Bürgermeisterin Katrin Fifeik der Bauaufsicht in Husum 13 Personen und deren Objekte gemeldet hat. Sie sollen gegen Baugenehmigungen von Dauerwohnungen verstoßen haben. In dem Schreiben vom 13. Januar 2021, das unserer Zeitung vorliegt, fordert die Bürgermeisterin, die der Wählergemeinschaft A...

