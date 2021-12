Am Morsumer Deich : Hund tötet Schaf auf Sylt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bei dem Angriff am Sonntagnachmittag wurden insgesamt drei Schafe durch einen Hund verletzt, eines davon tödlich.

Morsum | Ein Hund hat am Sonntagnachmittag am Morsumer Deich drei freilaufende Schafe angegriffen und schwer verletzt. Ein Tier wurde tödlich verletzt, ein weiteres so schwer, dass es womöglich noch eingeschläfert werden muss. Die Polizei in Westerland bittet um Hinweise. Weiterlesen: Sylter Schafe in Gefahr durch freilaufende Hunde „Der Vorfall hat sich...

