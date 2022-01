Corona auf Sylt : Darum schließt das Hotel Miramar am 9. Januar

Das Westerländer Hotel ist aktuell einer von vielen Betrieben auf Sylt, die vorhaben, zu schließen oder bereits geschlossen haben.

Westerland | Aufgrund der aktuell sehr angespannten Corona-Lage auf Sylt entscheidet sich ein weiteres Hotel auf Sylt dazu, zu schließen. Das Hotel Miramar in Westerland schließt am Nachmittag des 9. Januars und bleibt bis einschließlich 15. Februar geschlossen. Am 16. Februar sei dann wieder regulär geöffnet, sagte Miramar-Geschäftsführer Nicolas Kreis gegenüber ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.