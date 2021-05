Modellregion Sylt : Hörnumer Fischgeschäft wegen Corona-Falls kurzfristig geschlossen

Ein Gast speiste mit negativem Schnelltest im Fischgeschäft und wurde später positiv getestet. Die Mitarbeiter sind nun in Quarantäne.

Hörnum | Nach Angaben der Verantwortlichen des Fischgeschäfts und -bistros in Hörnum wurde man am 8. Mai vom Gesundheitsamt kontaktiert. Dabei ging es um einen Gast, der am 3. Mai in dem Geschäft mit negativem Schnelltest gespeist hatte, sich später jedoch als positiv herausstellte. Als Folge müssen sich nun alle Hörnumer Mitarbeiter des Fischgeschäfts in h...

