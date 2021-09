Vor Fünf-Städte-Heim in Hörnum : 10.000 Euro für neuen Kletter-Leuchtturm im Sylter Süden

Seit Ende August steht der „kleine“ Hörnumer Leuchtturm auf dem Gelände vor dem Fünf-Städte-Heim. Mehr als 20.000 Euro hat das Kinder- und Jugendhaus Hörnum für das brandneue Spielgerät der Firma Ziegler ausgegeben.

Hörnum | Ein neuer Leuchtturm ragt in Hörnum empor und navigiert besonders die Kleinen zielsicher in den Inselsüden: Seit Ende August steht er endlich, der „kleine“ Hörnumer Leuchtturm auf dem Gelände vor dem Fünf-Städte-Heim und sorgt damit neben dem DFB-Fußballfeld für ein weiteres Highlight in Hörnums Norden. Weiterlesen: Leiter Torge Sievers über das st...

