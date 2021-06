Sommerwetter auf Sylt : So schwitzen Sylter und Gäste auf der Nordseeinsel

Sylter und Gäste nutzen die sommerlichen Temperaturen am Mittwoch für einen Sprung in die Nordsee, frisches Eis und kühle Getränke. Auch in den kommenden Tagen soll es auf der Insel warm und eher windstill bleiben.

Sylt | Strahlend blauer Himmel und sommerliche Temperaturen: Zahlreiche Sylter und Gäste nutzten das wunderbare Juniwetter am Mittwoch für einen Sprung in die Nordsee oder tummelten sich am Strand. An den Eisläden auf der Insel bildeten sich besonders am Nachmittag teils lange Schlangen. Auf den Terrassen der Cafés und Restaurants erfrischten sich die Sonnen...

