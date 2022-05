Kein Stau an der Autoverladung : Himmelfahrt-Anreise nach Sylt verläuft am Donnerstag problemlos

Zunächst war der Kreisel an der Zufahrt zur Verladerampe gesperrt worden, dies erwies sich jedoch als überflüssige Maßnahme.

Niebüll/Westerland | Schon am Mittwoch war der große Ansturm nach Sylt ausgeblieben und auch am Donnerstag blieb es an der Autoverladung zunächst ruhig. Die Sylt-Urlauber waren froh, mal ohne Stau zur Verladerampe in Niebüll vorzustoßen. „So ist es viel besser als früher“, sagte Sina Helmig aus Hamburg, die einen Kurzurlaub auf der Insel plant. „Ich habe rechtzeitig ge...

