Putins Krieg in der Ukraine : Viele Spenden – Hilfsbereitschaft der Sylter für die Ukraine reißt nicht ab

Die Sylterin Bärbel Battefeld organisierte 85 Kilogramm Hunde- und Katzenfutter als Spende für die Ukraine.

Sylt | Viele Sylterinnen und Sylter zeigen Mitgefühl mit den Ukrainern und wollen helfen. Täglich bringen Insulaner Sachspenden zu Natalia Lata, die in ihrem Fahrradverleih „Durch den Wind“ am Westerländer Bahnhof seit Anfang März Spenden sammelt. Am kommenden Freitag macht sich bereits der dritte Konvoi mit sechs vollbepackten Wagen auf den Weg an die polni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.