Spielplatz-Check auf Sylt : Von List bis Hörnum: Hier gibt es die besten Spielplätze für Kinder

Mehr als nur Schaukel und Rutsche: Wir zeigen Ihnen die schönsten Spielplätze von List bis Hörnum.

Sylt | Buddeln kann man auf Sylt am Strand: Kinder und Eltern, die aber Lust auf hohe Klettertürme, Märchenwald und Seilbahn haben, finden auf den zahlreichen Spielplätzen auf der Nordseeinsel Abwechslung. Wir stellen die besten neun Spielplätze zwischen Hörnum und List vor. Spielplatz am Friedrichshain Der Spielplatz am Friedrichshain liegt ruhig in e...

