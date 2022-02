Sonne satt auf Sylt : Hier genossen Sylter und Urlauber am Wochenende das Wetter

Ein wolkenloser, sonniger Tag mit neun Sonnenstunden – das hatte Diplom-Meteorologe Sebastian Wache für den Samstag auf Sylt angekündigt. Mit seiner Prognose traf er, zur Freude aller Sonnenanbeter, voll ins Schwarze.

Sylt | Das Wochenende auf Sylt hat gehalten, was die Vorhersage versprochen hatte: Sonne satt durften Insulaner und Gäste sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag ausgiebig genießen. Der sanfte Wellengang und sonniges Kaiserwetter luden unter anderem am Westerländer Strand wieder zahlreiche Menschen zum Flanieren und Fotografieren ein. Weiterlesen: Wetteru...

