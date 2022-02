Einen Tag vor der Biike : „Tinnum-Burg Befreiungsaktion“: Helfer entfernen Buschwerk vom Sylter Wahrzeichen

Dem Buschwerk wurde mit Astschneidern und Heckenscheren zu Leibe gerückt. Rund 20 ehrenamtliche Helfer beteiligten sich an der Säuberungsaktion.

Tinnum | Was auf den ersten Blick klingt wie ein mittelalterliches Kampfritual, wurde am vergangenen Wochenende hauptsächlich mit Gartengeräten ausgefochten: Rund 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer versammelten sich am Samstagvormittag zur „Tinnum-Burg Befreiungsaktion“, bei der mit Astschneidern und Heckenscheren bewaffnet dem Buschwerk zu Leibe gerückt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.