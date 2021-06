Sondersitzung in Westerland : Hebammen-Notruf auf Sylt wird zum 1. Juli eingestellt

Die Hebammen-Situation auf Sylt wird immer prekärer. Am Mittwoch tagt dazu der Sozialausschuss unter der Leitung von Ulrike Körbs in einer Sondersitzung.

Sylt | Der Sylter Hebammen-Notruf wird zum 1. Juli eingestellt. Das teilte der Kreis Nordfriesland am Dienstag mit. Die drei am Hebammen-Notruf Sylt beteiligten Hebammen haben ihre Mitwirkung zum 1. Juli 2021 gekündigt, so der Kreis. Mit der Situation der Hebammen auf Sylt beschäftigt sich am Mittwoch der Sozial- und Gesundheitsausschuss der Gemeinde Sylt in...

