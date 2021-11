Immobilien-Auktion in Berlin : Grundstück am Wattenmeer ab 18.000 Euro – Sylter Objekte kommen unter den Hammer

Bei der Winter-Auktion am 17. Dezember werden eine Westerländer Eigentumswohnung und ein Grundstück in Wenningstedt-Braderup veräußert – das Besondere: Das Grundstück liegt am und teilweise im Wattenmeer.

Sylt | Wer träumt nicht von Eigentum auf Sylt? Bei der Winter-Auktion der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) in Berlin kann dieser Traum bald wahr werden: Am Freitag, 17. Dezember, kommen zwei Sylter Immobilien unter den Hammer. Weiterlesen: Drei Sylter Grundstücke bei Auktion in Berlin versteigert Im Detail handelt es sich um eine Eigentumswohnung...

