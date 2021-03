Serie Sylter Verbrechen : Grove-Spiro: Sylts skurrilster Verbrecher

Um eine schillernden Persönlichkeit, die von Scotland Yard gesucht wurde, geht es in der neuen Folge Sylter Verbrechen.

Sylt | Das Haus in der Norderstraße 65 in Westerland hebt sich von allen anderen Gebäuden in der Umgebung eigentümlich ab: Es ist halbrund. Erbauen ließ es 1933 ein Engländer: Stanley Joseph Grove-Spiro. Was damals niemand erahnte: Der Sommergast würde der Royal Air Force Jahre später detailliert von seinen Ortskenntnissen berichten, was nachfolgenden Bomben...

