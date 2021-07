Gewalttat auf Sylt : Körperverletzung in der Friedrichstraße – Zeugen und Täter gesucht

Die Tat ereignete sich Samstagnacht in der Westerländer Innenstadt. Die Kriminalpolizei Sylt ermittelt wegen Körperverletzung. Um Hinweise wird gebeten.

Westerland | Wie die Polizei berichtet, kam es am Wochenende in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli in der Westerländer Innenstadt zu einer Körperverletzung. Kurz vor Mitternacht hielten sich drei junge Männer vor der McDonalds-Filiale in der Friedrichstraße auf. Dort sollen sie mit einem weiteren, bislang unbekannten Mann in Streit geraten sein. Dieser schlug u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.