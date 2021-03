Bürgermeisterwahl Sylt : Häckel oder Raab - wer wird Sylter Bürgermeister?

Am Sonntag entscheidet sich, wer Bürgermeister der Gemeinde Sylt wird. Beim Straßenwahlkampf haben sich die Kandidaten auf der Insel zurückgehalten. Ministerpräsident Günther hat seine Sympathien klar gemacht.

Sylt | Der amtierende Bürgermeister Nikolas Häckel und sein Herausforderer Clemens Raab treten am Sonntag in einer Stichwahl um den Chefsessel in der Gemeinde Sylt gegeneinander an. Der 46 Jahre alte gebürtige Sylter Häckel und sein 42 Jahre alter Konkurrent Raab, der ursprünglich aus Schömberg im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg) stammt, hatten bei der er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.