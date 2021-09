In der Gemeinde Sylt : „Wir bleiben dran“: Entscheidung über Elternbeiträge im Offenen Ganztag vertagt

Ernüchterung für Eltern mit Kindern im Offenen Ganztag, die auf eine rasche finanzielle Entlastung gehofft hatten: Einem SPD-Antrag zum Verzicht auf die Elternbeiträge wurde nicht gefolgt.

Sylt | Eltern von Kindern im Offenen Ganztag in der Gemeinde Sylt, die auf eine rasche finanzielle Entlastung gehofft hatten, wurden nun enttäuscht. Einem SPD-Antrag für einen Verzicht auf die Elternbeiträge in den Grundschulen in der Gemeinde Sylt – zurzeit zahlen Eltern jeden Monat pro Kind 90 Euro – wurde in der jüngsten Sitzung des Schul-, Jugend-, Kultu...

