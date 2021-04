Wohnen auf Sylt : Statt Abriss: Gebäude an Alter Bahnhofstraße 5 in List soll saniert werden

Einen guten Eindruck macht das Gebäude in List nicht. Dennoch soll es mindestens zehn Jahre weiter vermietet werden.

List auf Sylt | Abreißen oder sanieren? Vor dieser Entscheidung stand der Sylter Wohnungsbauausschuss in Bezug auf das in die Jahre gekommene und sanierungsbedürftige Gebäude an der Alten Bahnhofstraße 5 in List. Nun hat sich der Ausschuss klar positioniert. Das Gebäude wird nicht abgerissen, sondern soll modernisiert werden, damit es für mindestens zehn Jahre wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.