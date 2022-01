Bildergalerie : So hat sich Sturmtief „Nadia“ am Wochenende auf Sylt ausgetobt

Das Wochenende auf Sylt stand ganz im Zeichen der Power von Sturmtief „Nadia“. Welche Spuren der Sturm auf der Insel hinterlassen hat, zeigen unsere Bilder.

Sylt | Sturmtief „Nadia“ ist am Wochenende über Sylt hinweggezogen – mit Spitzen-Windgeschwindigkeiten von knapp 140 Stundenkilometern. Verletzt wurde dabei auf Sylt nach Auskunft der Einsatz- und Rettungsleitstelle niemand. Doch hatten Einsatzkräfte am Sonnabend und Sonntag alle Hände voll zu tun. Wie gewaltig die Kraft von „Nadia“ war, beweisen unsere folgenden Bilder. Weiterlesen: Warnung vor orkanartigen Böen: So stürmisch ist es auf der Insel am Wochenende Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag haben viele Menschen – Sylter gleichermaßen wie Urlauber – das extreme Wetter genutzt, um ein paar Schnappschüsse von „Nadia“ in vorderster Front zu machen. Diejenigen, die es am Wochenende auf der Kurpromenade versuchten, mussten zeitweise höllisch aufpassen, dass sie von den tosenden Wassermassen nicht nassgespritzt wurden. Am Brandenburger Strand in Westerland klatschten die Wellen im Bereich der Surfschule über den Strand hinweg mit voller Kraft auf den Asphalt. Die Lügenbrücke in Munkmarsch ist ein bei Urlaubern wie Syltern beliebter Ort, um Fotos zu machen und sich ein wenig die Beine zu vertreten. Am Wochenende war die Brücke umgeben von Wassermassen. Viele Bereiche ringsum waren durch „Nadia“ allesamt überflutet worden. Besonders eindrucksvoll waren die Auswirkungen von „Nadia“ am Wochenende in Kampen zu erleben. An der Sturmhaube sowie am Haus Kliffende bot sich den Menschen ein imposantes, teils fast schon beängstigendes Naturschauspiel. Trotz der extremen Wetterlage hatten sich am Sonnabend und Sonntag einige Menschen in Kampen an den Strand getraut, um sich ein eigenes Bild von „Nadia“ zu machen, und um sich vom Sturmtief mal so richtig schön durchpusten zu lassen. Auf einer Aufnahme vom Samstagabend am Kampener Strand sieht man, dass nur die Strandkörbe den extremen Windböen über längere Zeit standhalten konnten. ...

