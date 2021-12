Geglückte Rettung von totem Wal : Fünf Tonnen schwerer Zwergwal-Kadaver aus Nordsee vor Sylt geborgen

Mit einem Kran hatten Experten den mächtigen Walkörper am Mittwoch aus der Nordsee vor Sylt gehievt. Eine vorheriger Bergungsversuch war am Vormittag gescheitert. Zahlreiche Schaulustige begleiten Spektakel in List.

List | Im Lister Hafen ist am Mittwochmorgen ein toter Wal angespült worden. Bei dem Fund auf Sylt handelt es sich um einen Zwergwal, wie Melanie Steur, Sprecherin des Erlebniszentrum Naturgewalten am Morgen mitteilte. Der Kadavder sei laut Seehundjägern vor Ort 8,70 Meter lang – vermutlich handelt es sich um ein Weibchen. Erst am Nachmittag gelang es den He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.