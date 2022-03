Schicken Sie uns Ihre Fotos : Frühlingserwachen auf Sylt: So schön blüht die Insel im März

Märzbecher, Krokusse und Narzissen: Auf Sylt ist der Frühling erwacht und an vielen Ecken blühen die ersten Blumen. Shz.de hat ein paar der schönsten Stellen gesammelt und freut sich auf Ihre Einsendungen.

Sylt | Der März auf Sylt verwöhnt aktuell mit strahlendem Sonnenschein, steigenden Temperaturen und jeder Menge Frühlingsblumen. Shz.de war in Westerland unterwegs und hat einige Schnappschüsse vom Sylter Frühlingserwachen gesammelt. Haben Sie auch Fotos von Krokussen, Narzissen und Co. auf Sylt? Dann schicken Sie uns Ihre Fotos per E-Mail an redaktion.sy...

