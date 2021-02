Festnahme nach Einbrüchen : Sylter Polizei erwischt 37-Jährigen auf frischer Tat

Beamte hatten den Mann am Donnerstag in einer Wohnung in Wenningstedt festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Wenningstedt-Braderup (Sylt) | Nach mehr als 20 Einbrüchen hat die Sylter Polizei in Wenningstedt einen Einbrecher festgenommen, dem mehr als 20 Einbrüche auf der Insel zugeschrieben werden. Der 37-Jährige war erst im Sommer 2020 wegen anderer Vergehen aus der Haft entlassen worden, ...

