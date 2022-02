Reetdachhaus in Hörnum : „Normal, dass es polarisiert“: Architekt Teherani über sein Projekt auf Sylt

Architekt Hadi Teherani ist bekannt für seine großen Glasbauten wie die „Tanzenden Türme“ in Hamburg. Im Gespräch mit shz.de erläutert der Hamburger, was ihn gereizt hat, ein kleines Haus in Hörnum zu bauen.

Hörnum | Hans-Werner Maas liebt Sylt und schätzt die Architektur des Hamburger Star-Architekten Hadi Teherani. Beides hat er jetzt auf einzigartige Weise miteinander kombiniert: mit einer modernen Interpretation eines klassischen Reetdachhauses in Hörnum. Es sprengt mit seiner einfachen klaren Form, großen rechteckigen Glasfronten und bis zum Boden reichenden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.