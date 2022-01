Silvester auf der Insel : Friedlich und ohne Regen: So feierten Sylter und Gäste in 2022

Zahlreiche Menschen begrüßten das Jahr 2022 an der Promenade in Westerland. Besondere Vorkommnisse habe es laut Sylter Polizei in der Silvesternacht nicht gegeben.

Sylt | Bei klarer Sicht und eher lauen acht Grad haben am Freitag zahlreiche Sylter und Gäste das neue Jahr auf der Insel begrüßt. Zahlreiche Menschen hatten sich um Mitternacht in Westerland an der Promenade sowie am Strand getummelt. Entspannt und zahlreiche mit Masken vor Mund und Nase, stießen sie zum Jahreswechsel mit mitgebrachten Getränken an und bewu...

