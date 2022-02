Nach Wasserschaden : Zentral in Westerland: KLM unterstützt Frauen Nothilfe Sylt mit sanierter Wohnung

Die Frauen Nothilfe Sylt musste ihre Unterkunft für hilfesuchende Frauen in List aufgeben, weil diese durch einen Wasserschaden unbewohnbar wurde und kernsaniert werden muss. Nun wurde ein optimaler Ersatz gefunden.

Sylt | „Wir sind allen, die uns dabei unterstützt haben, wirklich sehr, sehr dankbar“, formulieren die Vereinsvorsitzende Elisabeth Warda und Stellvertreterin Martina Sander ihre sichtliche Freude. Mit der neuen Unterkunft in Westerland kann die Organisation Frauen in Not wieder die nötige Unterstützung anbieten. Weiterlesen: Nach Wasserschaden: Frauen No...

