Gemeinde Sylt : Frank Zahel aus Rantum zum neuen Bürgervorsteher gewählt

Bei nur einer Enthaltung ist Frank Zahel am Donnerstagabend einstimmig zum Nachfolger von Peter Schnittgard gewählt worden.

Westerland | Der Rantumer Frank Zahel ist am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung zum neuen Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt gewählt worden. Im August tritt er die Nachfolge von Peter Schnittgard an, der aus gesundheitlichen Gründen zum 31. Juli sein Amt niederlegt. Zahel wurde am Donnerstag ohne Gegenstimme bei nur einer Enthaltung in sein neues Amt gewä...

