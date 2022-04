Fotografin auf Sylt 2022 : Wie Ulli Gritzan einen Rehbock traf, als sie den Mond fotografieren wollte

Die Sylterin fotografiert seit knapp 20 Jahren auf der Insel und ist häufig am frühen Morgen mit ihrer Kamera in Rantum und Umgebung unterwegs. Am Osterwochenende 2022 bekam sie ein ganz besonderes Motiv vor die Linse.

Rantum | Ulli Gritzan traute ihren Augen kaum, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.