Serie Wohnungssuche auf Sylt : Flutopfer Ilse von Rauchhaupt muss Ende März aus ihrer Lister Wohnung - nur wohin?

Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer hat Ilse von Rauchhaupt (83) alles verloren. Bis März kann sie in einer Gemeindewohnung in List bleiben. Ende März muss sie raus, etwas Neues hat sie nicht in Aussicht.

List | Es hätte alles so schön sein können. Noch vor Kurzem hieß es, Ilse von Rauchhaupt könne künftig in einer seniorengerechten Wohnung in der Steinmannstraße leben. Doch dieser Traum platze im letzten Moment doch noch. Für die 83-Jährige aus dem Ahrtal, die durch die Jahrhundertflut in Ahrweiler beinahe ihr gesamtes Hab und Gut verlor, eine Katastrophe. „...

