Sylter Amtsgemeinden : Flüchtlingshilfe: Amtsausschuss fordert Aufklärung im Korruptionsverfahren

Das Amt Landschaft Sylt hat in seiner jüngsten Sitzung außerdem die Entfristung zweier Stellen in der Flüchtlingshilfe beschlossen. Dabei sah es für einen Moment so aus, als ob die Entscheidung auf der Kippe steht.

Sylt | Das Thema Flüchtlingshilfe hat in der Gemeinde Sylt seit den Korruptionsvorwürfen gegen einen Verwaltungsmitarbeiter, der als Sozialarbeiter für Asylbewerber auf der Insel tätig war, einen bitteren Beigeschmack erhalten. Das war auch in der jüngsten Sitzung des Amts für Landschaft Sylt zu spüren. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Entfristun...

