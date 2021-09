Vereidigung auf Sylt : Dieter Mordhorst und Axel Weidner bleiben Hörnums Gemeindewehrführer

Vergangenen Mittwoch wurde Dieter Mordhorst im Rahmen der Gemeindevertretersitzung in Hörnum erneut vereidigt. Auch sein Stellvertreter Axel Weidner führt das Amt weiter.

Hörnum | Auf der Gemeindevertretersitzung in Hörnum am vergangenen Donnerstag, 2. September, wurde Dieter Mordhorst als Gemeindewehrführer der Feuerwehr Hörnum erneut vereidigt. Dieser tritt damit sein siebtes Amtsjahr an. Sein Stellvertreter Axel Weidner wurde ebenfalls im Rahmen der Sitzung vereidigt. Auch er hält seit sechs Jahren dieses Amt inne. Weiter...

