Sylt : Feuer im Westerländer Fischerweg entpuppt sich als Saunabrand

Bei dem Feuer wurde die Sauna völlig zerstört und das Untergeschoss schwer beschädigt.

Sylt | Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in den Fischerweg gerufen. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs sei eine massive Rauchentwicklung aus einem Lichtschacht festgestellt worden, berichtet die Feuerwehr Westerland auf Facebook. Facebook Iframe Zur Brandbekämpfung rückten die Einsatzkräfte sofort in den Keller vor, ein dritter Tru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.