Feuer auf Sylt : Schuppenbrand in Tinnum löst Großalarm aus: Ein Feuerwehrmann verletzt in die Klinik

Gegen kurz vor 20.45 Uhr ging am Sonntagabend der Alarm bei der Leitstelle ein: Ein Schuppen am Mittelweg in Tinnum stand in Flammen.

Tinnum | Großalarm in Tinnum am Sonntagabend: Gegen 21 Uhr rückte die Feuerwehr an den Mittelweg aus. Dort brannte ein Schuppen, in dem unter anderem Feuerholz gelagert war, lichterloh. Schuppen wird Opfer der Flammen Weiterlesen: Sylt: Feuerwehr Westerland rettet Mensch aus verrauchter Wohnung „Als wir ankamen, brannte der Schuppen bereits in voller ...

