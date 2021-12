Corona-Ausbruch am Nordkamp : Nach PCR-Tests: Fast alle Kinder einer Sylter Kita negativ getestet

Für rund fünf Tage mussten einige Jungen und Mädchen der Kita am Nordkamp zu Hause bleiben. Ein Kind war zuvor positiv auf Corona getestet worden. Jetzt sind die meisten Kinder zurück in der Krippe und im Kindergarten.

Westerland | Nach dem Corona-Ausbruch in der Kita am Nordkamp auf Sylt, liegen jetzt die Ergebnisse des PCR-Massentests vor: Mit einer Ausnahme dürfen alle der insgesamt 69 Jungen und Mädchen, die zeitweise in Quarantäne waren, wieder zurück in die Kita, teilte der Kreis Nordfriesland mit. Ihre Tests seien demnach – mit einer positiven Ausnahme – negativ gewesen. ...

