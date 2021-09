Paddle out : Familie und Freunde nehmen Abschied von Rettungsschwimmer Mike Nissen

100 Freunde und Familie haben sich am Sonntagabend am Strand vor Wenningstedt für ein letztes Lebewohl versammelt.

Wenningstedt | In einer bewegenden Zeremonie haben Familie und Freunde am Sonntagabend mit einem „Paddle out“ Abschied genommen von Mike Nissen, der am 19. August bei einem Rettungseinsatz in der Nordsee vor Wenningstedt ertrunken ist. Etwa 100 Surfer-Freunde versammelten sich am Strand in Wenningstedt, um dem 47-Jährigen die letzte Ehre zu erweisen. Auf...

