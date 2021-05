Sylt/Niebüll : Positive Corona-Fälle in Niebüller und Sylter Kita: Erzieher und Kinder in Quarantäne

In der DRK-Kita auf Sylt und in der Kita Wolkenschieber in Niebüll gibt es jeweils einen Corona-Fall.

Sylt | Nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass sich Schüler aus zwei Klassen einer Sylter Schule in Quarantäne befinden, gibt es nun auch an einer Sylter Kita einen positiven Corona-Fall. Das teilte der Kreis Nordfriesland auf Anfrage von shz.de mit. Weiterlesen: Theodor-Storm-Schule Husum, Gemeinschaftsschule Niebüll und Schule St. Nicolai Sylt bet...

