Impftag am 1. Februar : Freie Termine: Hier bekommen Sie die Corona-Impfung auf Sylt

Zusammen mit dem Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein organisieren die Sylter Unternehmer und der Dehoga erneut einen Impftag am 1. Februar. Noch gibt es freie Termine.

Sylt | Beim Impftag auf Sylt am Dienstag, 1. Februar von 10:30 bis 16 Uhr sind noch einige Termine frei, wie der Verein Sylter Unternehmer mitteilt. Den Piks zum Schutz vor einer Covid-19-Infektion gibt es im Kaamp-Hüs (Hauptstraße 12, Kampen). Der Verein Sylter Unternehmer vergibt die Termine über die Geschäftsstelle unter 04651-23668 oder per Mail an info@...

