Aktion auf Sylt : „Ich will helfen“: Erika Redlin strickt 52 orangene Schals für Flutopfer

Die 81-jährige Westerländerin und ihre Freundinnen haben zur Nadel gegriffen, um den Menschen im Flutkatastrophengebiet Ahrweiler zu helfen. Wo Sylter und Gäste die Schals jetzt gegen eine Spende bekommen können.

Westerland | Erika Redlin ist immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird. Sie hat schon alte Schuhe in Spendengelder verwandelt und ist seit fast 25 Jahren ehrenamtlich in der katholischen Kirche auf Sylt engagiert. In Anerkennung ihres umfassenden Engagements, ihrer praktizierten Nächstenliebe, erhielt sie 2018 die Auszeichnung „Mensch des Jahres“ von der Sylter...

