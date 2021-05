Restaurant auf Sylt : Fortbestand statt Abriss: CDU will Tinnumer Traditionsgaststätte „Zur Eiche“ erhalten

Die Gaststätte „Zur Eiche“ ist tief verwurzelt in Tinnum. Doch wie lange noch? Abrisspläne sorgen für Unruhe.

Tinnum | Das Restaurant „Zur Eiche“ an der gleichnamigen Straße ist ein Tinnumer Familienbetrieb in dritter Tradition im Besitz der Familie Jaschinski. Nicht nur hat das Gebäude einen historischen Ursprung, die „Eiche“ ist auch einer der letzten noch verbliebenen, klassischen Gasthöfe in Tinnum. Doch scheint das Ende des Tinnumer Traditionshauses besiegelt. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.