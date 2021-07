Konzert in Keitums St. Severin : Gitarrist Sören Alexander Golz begeistert Publikum in Sylter Kirche

Der Wuppertaler Gitarrist spielte am Sonntag auch gemeinsam mit dem Sylter Organisten Ivanov. Besonders mit einem Bach-Präludium verzauberte der 27-Jährige seine Zuhörer. Am Sonnabend tritt Golz erneut in Keitum auf.

Keitum | Sehen konnte man ihn im Gottesdienst am Sonntag in Keitums Kirche St. Severin zwar nicht, dafür aber um so intensiver seinem meisterlichen Spiel auf der Gitarre lauschen. Am kommenden Sonnabend, 10. Juli, jedoch wird der Gitarrist Sören Alexander Golz um 18 Uhr beim Abendgebet vom Altarraum aus vier Stücke mit seiner Gitarre zum Vortrag bringen. Mu...

