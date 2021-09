Finanziert durch Spende : Lernlounge am Schulzentrum Sylt eingeweiht

Schülerinnen und Schüler am Schulzentrum Sylt können ab sofort statt auf harten Bänken nun auf weichen, gemütlichen Plätzen ihren Stoff büffeln.

Westerland | Den Schülerinnen und Schülern am Schulzentrum Sylt in Westerland steht ab sofort eine neu gestaltete Lernlounge zur freien Verfügung. Finanziert wurde die Lounge durch eine Spende der Sylter Bank in Höhe von 19.000 Euro. Weiterlesen: Inspiration auf Instagram: Rund 700 Schüler simulieren Bundestagswahl Die neue Sitz- und Lernecke besteht aus gem...

