Start der Modellregion ab Mai : Urlauber dürfen wieder nach Sylt: So lief die Debatte in der Gemeindevertretung

Am Donnerstag hatte die Gemeinde Sylt nach einer hitzigen Diskussion mehrheitlich für das Modellregion-Konzept gestimmt.

Westerland | Urlauber können ab dem 1. Mai wieder auf Sylt übernachten- sofern sie einen negativen Coronatest vorweisen: Am späten Donnerstagabend hatte die Gemeinde Sylt beschlossen, am Tourismus-Modellprojekt des Kreises Nordfriesland teilzunehmen. Auf der Insel werden dann in rund einer Woche schrittweise Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen unter anderen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.