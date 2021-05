Ohne Abo lesbar : Ende der Modellregionen in SH – Was Sie jetzt beim Urlaub auf Sylt beachten müssen

Der Kreis Nordfriesland hat entschieden, dass die Modellregion ab dem 17. Mai in die Landesverordnung überführt wird.

18. Mai 2021, 11:13 Uhr

Westerland/Kiel | Um sich keinen Nachteil gegenüber anderen Regionen durch strengere Regeln für Urlaubsgäste zu schaffen, hat der Kreis Nordfriesland erwartungsgemäß die Entscheidung getroffen, dass die Modellregion Nordfriesland ab dem 17. Mai in die Landesverordnung überführt wird.

„Wir haben mit allen Führungsebenen und mit der Lenkungsgruppe Modellregion einvernehmlich diese Entscheidung getroffen“, sagt Landrat Florian Lorenzen im Gespräch mit shz.de. Das bedeutet, dass die Allgemeinverfügung des Kreises zur Modellregion am Montag, 17. Mai automatisch ihre Gültigkeit verliert und dann die Regeln der neuen Landesverordnung gelten.

Nur die rund 170 öffentlichen und die 200 nicht-öffentlichen Teststellen im Kreisgebiet bleiben verpflichtet, bis Ende Mai täglich ihre Zahlen zu melden. Die Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe müssten sich nicht abmelden, da sie automatisch überführt werden, so Lorenzen weiter.

Die wichtigsten Punkte für Nordfriesland im Überblick:

Bei der Beherbergung muss nur noch alle 72 Stunden ein negativer Test vorgelegt werden

In der Gastronomie bleibt es bei einem negativen Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf

Negative Schnelltests müssen den Betrieben weiterhin vorgelegt, aber von den Betrieben nicht weiterhin dokumentiert werden

Betriebe müssen nicht mehr täglich die Gäste-Daten melden

Einige Betriebe, die eigenständig Selbsttest durchführen, dürfen das ab dem 17. Mai weiterführen

Auf die Frage, wie die Stimmung unter den beteiligten Akteuren war, dass die Modellregion nach so kurzer Zeit schon beendet wurden, erklärt Lorenzen: „Natürlich war auch ein bisschen Wehmut dabei, dass wir all das, was wir in so kurzer Zeit aufgebaut haben, nicht lange nutzen konnten.“ Jedoch überwiege die Freude darüber, dass Nordfriesland durch die intensive Vorarbeit nun bestens aufgestellt sei.

