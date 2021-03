Klimastreik am 19. März : Stiller Klima-Protest auf Sylt vor dem Rathaus in Westerland

Der globale Klimastreik am 19. März zeigt auch auf Sylt Wirkung. Großflächig mahnt am Freitag ein Meer aus Schildern vor dem Rathaus zu mehr Klimaschutz.

Westerland | „Ich denke, also streike ich“: Dieser Satz versehen mit der Abkürzung FFF, für Fridays for Future, war am Freitag einer von vielen, der auf Schildern vor dem Rathaus in Westerland zu lesen war. Fridays for Future hatte den 19. März zum Tag des globalen Klimastreiks ausgerufen und weltweit sind Menschen dem Aufruf gefolgt. Auch auf Sylt. Weiterlesen...

