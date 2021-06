Fußball EM 2021 : Achtelfinal-Aus gegen England – Verhaltene Stimmung auf Sylt

Leere Straßen, volle Gastronomiebetriebe. Zum Achtelfinalspiel Deutschland gegen England versammelten sich zahlreiche Sylter und Urlauber vor den Fernsehern. Die Stimmung war dem Spielergebnis ähnlich – verhalten.

Westerland | Dienstagabend 18 Uhr in der Friedrichstraße auf Sylt. Wo sich normalerweise die Menschenmassen schieben, ist es beinahe wie ausgestorben und gespenstisch still. In den meisten Bars und Restaurants läuft der Fernseher bereits, bei einigen wird er noch an die passende Stelle gerückt und an der Lautstärke justiert. In der Kneipe Bierbrunnen, kur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.