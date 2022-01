Neue Folge „Nord Nord Mord“ : ZDF-Krimiserie auf Sylt: Das passiert in „Sievers und das mörderische Türkis“

Am 17. Januar erscheint die neueste Folge der ZDF-Krimiserie „Nord Nord Mord“: Ein Kunstexperte und Kurator liegt tot in den Dünen. Die Sylter Kommissare nehmen die Ermittlungen auf – zum Teil aus dem Krankenhaus.

Sylt | Zum Jahresbeginn wird es wieder kriminell auf Sylt: Am Montag, 17. Januar um 20:15 Uhr, wird die neue Folge „Nord Nord Mord“ im ZDF ausgestrahlt. Weiterlesen: Mord und Totschlag auf Sylt: Darum geht es in der Weihnachtsfolge der ZDF-Serie Die Handlung: Der Kunstexperte und Kurator von Kunstausstellungen, Harald Piontek, liegt tot in den Dünen. D...

