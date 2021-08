Übertourismus : Dokumentarfilm fragt „Wem gehört mein Dorf?“ Und wem gehört Sylt?

Kino und Diskussionsrunde: Kritischer Dokumentarfilm über einen Urlaubs-Hotspot wird am 4. September im Kino auf Sylt zu sehen sein. Anschließend diskutiert Regisseur Christoph Eder mit dem Publikum.

Sylt | Weiße Bäderarchitektur, malerisches Hinterland, zum Teil naturbelassene Strände − die Urlaubsorte Rügens locken jedes Jahr zahllose Touristen an. Und was das mit Sylt zu tun hat? Viel. Denn wie sich diese Idylle selbst zum Opfer fallen kann und was das für Einheimische bedeutet, davon handelt der Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ des Regisseurs C...

