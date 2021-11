Infizierte Mitarbeiter in Sansibar : Diese sechs Sylter Restaurants mussten wegen Corona bereits schließen

Zu wenige Mitarbeiter in der Hauptsaison auf Sylt: Das Coronavirus sorgte im Sommer dafür, dass Restaurants schließen mussten. So viele Infizierte wie jetzt im Kult-Lokal Sansibar gab es damals aber nicht.

Sylt | Von drei auf 35 in rund sechs Tagen: Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Sansibar-Mitarbeiter steigt seit Freitag täglich. Während am Freitag, 29. Oktober, zunächst nur drei Fälle per PCR-Test bestätigt waren, sind es laut Angaben des Kreises Nordfriesland inzwischen 35 Infizierte. Sansibar-Chef Herbert Seckler hatte sein Kult-Re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.